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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da Resmi Temaslarda Bulunacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da Resmi Temaslarda Bulunacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6-7 Mayıs tarihlerinde Romanya'da mevkidaşı ile görüşecek ve uluslararası adli işbirliği konularında heyetler arası toplantılara katılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6-7 Mayıs tarihlerinde Romanya'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bakan Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunacağı Romanya'da 6 Mayıs Salı günü mevkidaşı Radu Marinescu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı bürokratlarının da katılacağı Romanya ziyareti kapsamında heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Görüşmelerde cezai konularda uluslararası adli işbirliği, karşılıklı adli yardımlaşma, hükümlülerin nakli, suçluların iadesi, yargı sisteminin dijitalleşmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç, programının ikinci gününde Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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