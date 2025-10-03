Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kırklareli’nde Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nde Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro'yu ziyaret etti. Ziyaretler sırasında sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tunç, Vali Uğur Turan'dan brifing aldı.

Programına Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaretiyle devam eden Tunç'a Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan bilgi verdi.

Bakan Tunç, daha sonra Kırklareli Barosunu ziyaret etti.

Ziyarette Tunç, 2023 yılında İğneada beldesindeki selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında kızı ve damadı hayatını kaybeden Safiye Yaşa ile karşılaştı.

Bakan Tunç, Yaşa ile bir süre görüştü.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Tunç, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş eşlik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Politika
