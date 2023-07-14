Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cezaevlerinde 15 bin terör örgütü mensubu var
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe davalarının devam ettiğini ve cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubunun cezalarını çekmeye devam ettiğini belirtti.
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, darbe davalarının devam ettiğini belirterek, "Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar"dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Politika
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