Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cezaevlerinde 15 bin terör örgütü mensubu var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe davalarının devam ettiğini ve cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubunun cezalarını çekmeye devam ettiğini belirtti.