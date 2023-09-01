Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ceren Özdemir'in katili açık cezaevine alınmadı

2019 yılında Ordu'da takip ettiği Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Bugün Arduç'un açık cezaevine alındığı iddiası gündem yaratırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceren Özdemir cinayetinin hükümlüsünün açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Tunç, "Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE, ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI

Özdemir ailesi, Özgür Arduç'un cezaevi firarisi olması nedeniyle kızlarının ölümünden kamu görevlilerini sorumlu tutarak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık ise kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Ailenin takipsizlik kararına yaptığı itiraz da Ordu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi. Bunun üzerine aile, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.

ÖZDEMİR AİLESİNİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Bir sosyal medya kanalında Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı yönündeki iddialar üzerine Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, yazılı açıklama yaptı. Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Poyraz, "Aynı kararda şahsın daha önce de benzer nitelikte suç işlemiş olması nedeniyle cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimi' ile infazına da karar verilmiştir. Suçun ve cezanın niteliği, suç işlemede mükerrir olunması ve infazın buna göre yapılacak olması nedenleriyle adı geçen şahsın lehe infaz düzenlemelerinden yararlanarak açık cezaevine geçmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi.

Avukat Poyraz, Özgür Arduç'un cinayet öncesi açık cezaevine geçirilmesi ve firarında kamu görevlilerinin kusuru nedeniyle yapılan suç duyurusu sonucu verilen savcılık takipsizlik kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru halen neticelenmediğini de sözlerine ekledi.

BAKAN TUNÇ: ADALETE DUYULAN GÜVENİ SARSMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da söz konusu iddiayı reddederek açıklamasında şunları kaydetti: "Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır."