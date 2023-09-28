Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı'na katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenen '20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı'na katıldı. Programda Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yer aldı. Bakan Tunç, bilgi edinme hakkının önemine vurgu yaparak, demokratik yönetimlerde şeffaflığın sağlanması için bu hakkın temel bir araç olduğunu belirtti.

'DEMOKRATİK YÖNETİMLER, İŞLEMİ VE GEREKÇESİNİ AÇIKLAMAKTAN ÇEKİNMEZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde '20'nci Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı'na katıldı. Bakan Tunç, demokratik ülkelerde bilgi edinme özgürlüğünün, vazgeçilmez haklardan birisi olduğunu belirtti. Bilgi edinme hakkının aynı zamanda vatandaşların idari makamları denetlemesine olanak tanıdığını söyleyen Tunç, "İdarenin işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesini isteyecek vatandaş, bu idari işlemin arkasındaki bilgiye, gerekçeye sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde yargı yolunu etkin şekilde kullanabilir. Bilgi edinme hakkının bir başka gayesi ise demokratik yönetimin hakiki manada tecelli etmesine olanak sağlamasıdır. Çünkü demokratik yönetimler, tesis ettiği işlemi ve gerekçesini açıklamaktan çekinmez. Aksine bunu kendine bir sorumluluk olarak görür" diye konuştu.

'KANUN BÜYÜK FAYDA SAĞLADI'

?Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun bir demokratik reform olarak 2003'te kabul edildiğini belirten Tunç, yasal bir zemine kavuşan bilgi edinme hakkının, 2010'daki anayasa değişikliği ile de güvence altına alındığını dile getirdi. Tunç, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne kadar ülkemiz bürokrasisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin güçlendirilmesi bakımından büyük fayda sağlamıştır" ifadelerini kullandı.