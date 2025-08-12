Adalet Bakanı Tunç, Yeni Mahkemelerin Yargı Çevrelerini Belirledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak Bakanlığımızca kurulan yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirledik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yeni mahkemelerin yargı çevreleri ve bölge derecelerinin belirlenmesine ilişkin kararların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, yargının etkinliğini artırmak, mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve vatandaşların adalet hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda 15 idare mahkemesinin bölge derecelerini belirlediklerini ifade eden Tunç, "3 Bölge İdare Mahkemesi, 10 Ağır Ceza Mahkemesi, 10 İnfaz Hakimliği, 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aile Mahkemesi, 1 Ticaret Mahkemesi, 5 İş Mahkemesi, 2 Tüketici mahkemesi, 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevreleri düzenlendi.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık, İnönü ilçelerimiz, il sınırları dışında başka bir yargı çevresine bağlı olmaktan çıkarılarak bu ilçelerimizde yeni mahkeme teşkilatı kurduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.

Yaptığımız düzenlemelerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ANKARA