Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yargıda Dijital Dönüşümde Örnek Gösterilen Bir Konuma Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansında yaptığı konuşmada, "Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projemiz (UYAP) 2007'de uygulamaya geçmiştik. 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde çalışıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katıldı. Bakan Tunç, başkent Riyad'daki konferansta yaptığı konuşmada, "Adalet ancak sağlam kurallarla hayat bulur. Hukuk belirsizliği değil, açıklığı ister. Yüksek yasama kalitesi, yargının adil, hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesinin temel şartıdır. Türkiye olarak büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızı toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirdik. Yargı Reformu Strateji Belgeleriyle uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlardan gelen talepler, vatandaşlarımızdan gelen eleştiriler doğrultusunda sürekli bir yenileme içerisindeyiz" dedi.

"Yeni suç tipleri ve sınır aşan suçlar ortaya çıkıyor"

Toplumun durağan olmadığını aktaran Yılmaz Tunç, "Sürekli teknoloji gelişiyor, yeni suç tipleri ve sınır aşan suçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm bunların ihtiyaca cevap verebilmesi için mevzuatın da sürekli toplumla uyumlu hale gelmesi lazım. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza hukukunda uzlaştırma uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi"

Dijital dönüşüm konusunda önemli mesafe alındığına vurgu yapan Bakan Tunç, "Özellikle yargının dijitalleşmesi, modernizasyonu günümüzde daha da büyük önem kazandı. Erişilebilir adalet için bu önemli. Bugün erişilebilir olmanın yolu dijital dönüşümü doğru anlamaktan geçiyor. Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projemiz (UYAP) 2007'de uygulamaya geçmiştik. 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde çalışıyor. Sesli ve Görüntülü Billişim Sistemi'ni (SEGBİS) ve Elektronik Duruşma yönetimini de aktif kullanıyoruz. Yapay zekayı önemsiyoruz. Yapay zekayla ilgili Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yapay zeka şube müdürlüğünü kurduk" şeklinde konuştu. - RİYAD