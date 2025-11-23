Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yargıda Dijital Dönüşümde Örnek Gösterilen Bir Konuma Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'daki 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda Türkiye'nin yargıdaki dijital dönüşüm sürecini ve yapılan reformları anlattı. UYAP projesinin 48 ödül kazandığını ve yargıda dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansında yaptığı konuşmada, "Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projemiz (UYAP) 2007'de uygulamaya geçmiştik. 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde çalışıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na katıldı. Bakan Tunç, başkent Riyad'daki konferansta yaptığı konuşmada, "Adalet ancak sağlam kurallarla hayat bulur. Hukuk belirsizliği değil, açıklığı ister. Yüksek yasama kalitesi, yargının adil, hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesinin temel şartıdır. Türkiye olarak büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızı toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirdik. Yargı Reformu Strateji Belgeleriyle uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlardan gelen talepler, vatandaşlarımızdan gelen eleştiriler doğrultusunda sürekli bir yenileme içerisindeyiz" dedi.

"Yeni suç tipleri ve sınır aşan suçlar ortaya çıkıyor"

Toplumun durağan olmadığını aktaran Yılmaz Tunç, "Sürekli teknoloji gelişiyor, yeni suç tipleri ve sınır aşan suçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm bunların ihtiyaca cevap verebilmesi için mevzuatın da sürekli toplumla uyumlu hale gelmesi lazım. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza hukukunda uzlaştırma uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi"

Dijital dönüşüm konusunda önemli mesafe alındığına vurgu yapan Bakan Tunç, "Özellikle yargının dijitalleşmesi, modernizasyonu günümüzde daha da büyük önem kazandı. Erişilebilir adalet için bu önemli. Bugün erişilebilir olmanın yolu dijital dönüşümü doğru anlamaktan geçiyor. Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi. Ulusal Yargı Ağı Projemiz (UYAP) 2007'de uygulamaya geçmiştik. 24'ü uluslararası olmak üzere 48 ödül kazandı. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içerisinde çalışıyor. Sesli ve Görüntülü Billişim Sistemi'ni (SEGBİS) ve Elektronik Duruşma yönetimini de aktif kullanıyoruz. Yapay zekayı önemsiyoruz. Yapay zekayla ilgili Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yapay zeka şube müdürlüğünü kurduk" şeklinde konuştu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.