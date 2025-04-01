Adalet Bakanı Tunç'tan İşkence İddialarına Yanıt

Adalet Bakanı Tunç: "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika