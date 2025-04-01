Adalet Bakanı Tunç'tan İşkence İddialarına Yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işkence ve kötü muamele iddialarını reddederek, bu iddiaların vicdan ve izandan yoksun olduğunu, devletin adalet sistemine yönelik bir karalama kampanyası olarak değerlendirildiğini belirtti.
Adalet Bakanı Tunç: "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika