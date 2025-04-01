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Adalet Bakanı Tunç'tan İşkence İddialarına Yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işkence ve kötü muamele iddialarını reddederek, bu iddiaların vicdan ve izandan yoksun olduğunu, devletin adalet sistemine yönelik bir karalama kampanyası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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