Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin dış politikasının, güç odaklarına göre değil, uluslararası hukuk ve millet iradesinin esas alınarak şekilleneceğine vurgu yapan Tunç, uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren, küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir lider olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye, krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."