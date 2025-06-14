Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası sosyal medya platformlarında dolaşan yanıltıcı bilgilere ilişkin bakanlık harekete geçti.

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden İsrail'in İran'a saldırıları sonrası sosyal medyadaki paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze Tel Aviv'i vurdu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İran'dan İsrail'e ağır darbe! 2 savaş uçağı düşürüldü
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.