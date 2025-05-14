Adalet Bakanı Tunç: "(Öcalan'ın serbest bırakılması) Böyle bir şey söz konusu değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çeken Bakan Tunç, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı, ülkemizin 40 yıldan fazla gelişmesine engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor. Bu sürece kolay gelinmedi. 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirdik, bu mücadelede binlerce şehit verildi. Bundan sonraki süreçte terör olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli. Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa, bu yüzyıla damga vuracaksak, terörün olmadığı bir Türkiye ile vuracağız" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda çalışmaların başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz yasal düzenlemelerle ilgili olarak DEM Parti, Adalet Bakanlığımızı da ziyaret etti, önerilerde bulunmuşlardı. Daha önce de devam eden çalışmalarımız var. Yargı reformu stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları ve hukuk devleti ilkesini güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağlandı. Teröre zemin hazırlayan bütün konularda 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz. Özellikle güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bu ülke bu aşamaya geldi. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında orada beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması. Hem soruşturma, hem dava hem de infaz aşaması ile ilgili yapılabilecekler var demiştik ve bu konuda yapılabilecekleri kamuoyuyla paylaşmıştık. O doğrultuda yaptığımız bazı hazırlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin teröristbaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceği ile ilgili sorusu üzerine Bakan Tunç, "Cezaevi şartlarıyla ilgili olarak zaten yasal çerçevede yapılması gerekenler, genel olarak söylüyorum infaz kanunumuzda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil" dedi. Teröristbaşının serbest bırakılmasına ilişkin soruya da Tunç, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey de yok" cevabını verdi. - ANKARA