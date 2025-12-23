Adalet Bakanı Tunç: "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika