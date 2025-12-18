Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "(İmha edilen insansız hava aracı) Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz hava sahasından Türkiye'ye giriş yaparken imha edilen insansız hava aracının F16'lar tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Küçük bir cihaz olan hava aracının parçalarında ülkeye dair iz bulunamadığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz hava sahasından Türkiye'ye giriş yapan ve imha edilen insansız hava aracıyla ilgili, "Karadeniz'den ülkemize girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, imha edilen insansız hava aracıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanımız bana iletti. Karadeniz'den ülkemize girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı. Bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bize bildirdi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
