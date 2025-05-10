Adalet Bakanı Tunç: 'Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma...

Adalet Bakanı Tunç: " Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA