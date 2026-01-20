Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınırda Türk bayrağına yönelik terör örgütü yandaşlarının alçak saldırısına sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN BAYRAK PROVOKASYONUNA TEPKİ

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, skandalla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

"HİÇBİR PROVOKASYON CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika
