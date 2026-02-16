Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: "Asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Asla kabul edilemez'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir." dedi.

  • İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararı kabul edilemez.
  • Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için desteğini sürdürecek.

Batı Şeria'daki Nablus kentinde, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde yer alan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları asıldı. Yerel Filistinli yetkililer adımı sahadaki kontrolün pekiştirilmesi olarak değerlendirdi.

Yaşanan skandala Türkiye'den tepkiler art arda geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de adıma tepki göstererek "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır" ifadelerini kullandı.

"NET BİR DURUŞ SERGİLENMELİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ""İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır.

"DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sapkınlar için hesap vakti! Polis otobüsüne böyle bindirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti