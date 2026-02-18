Haberler

Bakan Gürlek: "Nevşehir ile ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve milletvekilleriyle bir araya gelerek, memleketine olan bağlılığını dile getirdi ve Nevşehir'in sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir milletvekillerinden oluşan Nevşehir heyetini ağırladı. Bakan Gürlek, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, 33 yıl sonra Nevşehir'den bir bakanın kabinede görev aldığını ifade etti. Bakan Gürlek, Nevşehir'in sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydederek, "Sizi, Bakanlığımızda Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Nevşehir zaten bizim memleketimiz. Ben o topraklarda yetiştim, o toprakların suyunu içtim. Yani insan doğduğu yeri, büyüdüğü yeri unutmaması lazım. Bizde Nevşehir'i unutmayacağız. Hemşehrilerimin Ankara'ya geldikleri zaman gidecekleri bir kapısı var. Bu bizim için bir kazançtır. Memleketimizle ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Zaten sürekli olarak da Sayın Valim ile istişare halindeyiz" dedi.

Bakan Gürlek, Ramazan ayının ilk günlerinde Nevşehirli hemşehrileriyle birlikte iftar açmak istediğini de dile getirdi. Bakan Gürlek, Nevşehir'in dünya çapında turizm potansiyeli olan bir il olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

