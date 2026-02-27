Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de "Vefa iftarı" programına katıldı Açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de 'Vefa iftarı' programına katıldı Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye artık bölgede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü bir rol model olacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye artık bölgede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü bir rol model olacak." dedi.

Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa iftarı" programına katıldı.

Gürlek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlendiğini belirterek "Türkiye artık bölgede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü bir rol model olacak." diye konuştu.

İnsanın kendi evinde huzur ve mutluluk bulduğunu ifade eden Gürlek, memleketi Nevşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Nevşehir'in sorunlarını bildiğini vurgulayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Nevşehir sadece turizm değil, ticaret ve eğitim şehri. Kapadokya'nın tüm dünyada tanıtılması için çalışacağız. Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet geliyor. Alan Başkanlığının asıl görevi Nevşehir'imizin kültürel ve tarihi dokusunu korumaktır. Garibanın bahçesindeki çitte ve ağılda Alan Başkanlığının bir sorumluluğu yok. Bu konuda yasa tasarısı var, bunu kısa sürede TBMM'den geçireceğiz. Görevimin bilinci ve farkındayım. Omzumdaki yükün farkındayım. Ankara'da bir kardeşiniz var. Hangi konuda olursa olsun size katkı sunmaya hazırız."

Bakan Gürlek'in konuşması zaman zaman salondaki vatandaşların "Nevşehir seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesildi.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de konuşma yaptı.

Programın sonunda Aygün, Gürlek'e kılıç hediye etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Günler sonra evine geldi, paylaşımını yaptı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı