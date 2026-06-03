Haberler

Bakan Gürlek: "İstanbul'daki hakim-savcı sayısını artırıyoruz"

Bakan Gürlek: 'İstanbul'daki hakim-savcı sayısını artırıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını, istinafta iki yeni iş dairesi kurulacağını ve e-duruşma kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını belirterek, "6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Bakan Gürlek, "E-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık" şeklinde konuştu.

Bakanı Gürlek, haziran ayı içerisinde yayınlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, "6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını arttırıyoruz" dedi.

İstişare toplantılarının artık gelenekselleştiğini belirten Bakan Gürlek, milletvekilleri ile yapılan bölge toplantılarının verimli geçtiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok

Netanyahu'dan "Trump'la sorun" iddiasını kanıtlayan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Mahkemeye damga vuran sözler: Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı

"Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı"
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada

Tutanak tutmak isterken hem dayak hem de ceza yedi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

Taraftarlara müjde! Anlaşma sağladığı golcünün ismini açıkladı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor

Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor