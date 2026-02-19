Haberler

Bakan Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul etti

Güncelleme:
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı ve yönetimini kabul etti. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve yönetimini Bakanlığımızda ağırladık. Serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleki faaliyetlerine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baro Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

