Adalet Bakanı Gürlek: Suçlular hesap verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet önünde kimler suçluysa hesap verecek. Eğer bir tuğla çekilmek gerekiyorsa o tuğlayı biz çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Gürlek, vatandaşların mağdur olmaması ve adaletin gecikmemesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Faili meçhul suçlarla mücadele bürosu kurduk. Yıllarca çözülemeyen cinayetleri, yıllarca aydınlatılmamış olayları çözmeye çalıştık. Bu konuda güzel olumlu takdir topladık. Elimizden geldiğince zamanında çözülememiş, karanlıkta kalmış olayları çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhsin Yazıcıoğlu dosyası başta olmak üzere bazı dosyaları yeniden açtıklarını" bildiren Gürlek, "İnşallah bu dosyalarda da sağlıklı bir şekilde yargılamalar yapılacak, adalet önünde kimler suçluysa hesap verecek. Ben her zaman diyorum eğer bir tuğla çekilmek gerekiyorsa o tuğlayı biz çekeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Yıllardan beri bu coğrafyada kardeş gibi yaşıyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecinin pazar günü mecliste tamamlanacağını ifade eden Gürlek, "Terörden dolayı şu ana kadar milletimizin uğradığı zarar 2,3 trilyon dolar. Bizim insan kaybımız, kamu hizmetlerinin kaybı, bunları anlatmaya gerek yok. Biz yıllardan beri bu coğrafyada kardeş gibi yaşıyoruz. İnşallah 400'ün üzerinde bir milletvekilimizin çoğunluğuyla bu kanun yasalaşacak."

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün 14 Ağustos'ta kutlanacağını hatırlatan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlığından çıktığı kutlu yürüyüşü biliyorsunuz. Belediye başkanı oldu, başbakan oldu ve şu an bizim başımıza Cumhurbaşkanı. İnşallah Rabbim ona uzun ömür versin. Onun liderliğinde ülkemiz inşallah daha güzel günler görecek." ifadelerini kullandı.

"Biz birlik oldukça, kardeş oldukça bizi kimse ayıramaz"

Etraftaki savaş çemberine rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirten Gürlek, "Biz birlik oldukça, kardeş oldukça bizi kimse ayıramaz. Başımızda da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe inşallah bütün sorunları aşmış oluruz. AK Parti inşallah 2028 seçimlerinde de tekrardan iktidar olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gürlek, 20 bin metrekare kapalı alanı olan adalet sarayını eylül ayında Iğdırlılara armağan edeceklerini belirterek, en yakın zamanda bölgeye idare mahkemesinin de kurulacağını kaydetti.

"Vatandaş oturduğu yerden kolayca adalete erişecek"

Programda soruları da yanıtlayan Gürlek, davaların uzaması ile ilgili bir soru üzerine, davaların artık uzamayacağını belirtti.

12. Yargı Paketi'nde gerekli düzenlemeleri yaptıklarının altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Bakın idare mahkemesi kurduk. İşte vatandaş, Ağrı'ya gitmek zorunda kalmayacak, Iğdır'da davasını, burada açacak. Biz özellikle yaptığımız düzenlemelerde iki şeyi öngördük. Bir tanesi davalar uzamayacak, vatandaşın açtığı dava 8 yıl sürmeyecek. İkincisi vatandaş oturduğu yerden kolayca adalete erişecek. Bu ikisi bizim tavizsiz kırmızı çizgimiz. Yaptığımız düzenlemelerde de zaten bunu getirdik."

AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Toplantının ardından AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret eden Gürlek, Başkan Ali Kemal Ayaz ve il yönetimiyle görüştü.

Gürlek, partililerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyarette AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de yer aldı.

Kaynak: AA