Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca ramazan dolayısıyla düzenlenen "Ateş Başı Sohbet" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda gençlere hitaben Gürlek, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu, bölgede yaşanan savaşlara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Gürlek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Bakan Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım. Yönümüzü Ankara'ya dönmemiz lazım. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama savaş bizim bir adım uzağımızda. Cumhurbaşkanımız şu an serinkanlı bir şekilde süreci yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin en başından beri dünya liderleriyle görüştüğüne dikkati çeken Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyusu ve serinkanlılığıyla birlikte sürecin sona ereceğine inandıklarını bildirdi.

"Heyecanınızı ve azminizi hiçbir zaman karartmayın"

Gençlere, "Sizler bu ülkenin umudusunuz." diye seslenen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Heyecanınızı, azminizi hiçbir zaman karartmayın. Milletimizin her zaman size ihtiyacı var. Sizler de inşallah birliğinizi, beraberliğinizi güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda Adalet Bakanı Gürlek, gençlerden gelen soruları da cevapladı.