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Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasının aşamasını bugün 11.00'de açıklayacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin bugün saat 11.00'de açıklama yapacak. Gürlek'in açıklamasında soruşturmanın mevcut aşaması, yürütülen adli süreç ve dosyadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün saat 11.00'de kamuoyunun gündeminde yer alan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin bugün saat 11.00'de açıklamalarda bulunacak. Bakan Gürlek'in yapacağı açıklamada, soruşturmanın mevcut aşaması, yürütülen adli süreç ve dosyaya ilişkin gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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