Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: 'Düzce'de Adalet Sarayı Yeni ve Teknolojiye Uygun'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce'ye yaptığı ziyaretlerde adalet sistemini iyileştirmek amacıyla sahada gözlemler ve istişarelerde bulundu. Güncel sorunları yasal statüye dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonra üçüncü ziyaretini Düzce'ye yaptığını belirterek, "Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı, sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek" dedi.

Ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalayan Gürlek, Düzce Valisi Mehmet Makas ve partililer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Düzce'de özellikle biz adli anlamda hakim, savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, cezaevini ziyaret etmek, yerinde eksiklikleri görmek, arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yapacağız. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de adalet sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun olarak inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her zaman diyoruz; 'Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacak.' Bu konuda da biliyorsunuz; zaman zaman ben ekranlarda, basında 12'nci Yargı Paketi ile ilgili bazı düzenlemeleri kamuoyuna açıklıyorum. Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı, sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim, savcı arkadaşlarımız, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek güncel sorunları, yargının daha hızlanması için özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Buradaki bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

İran 'Hedef olursunuz' dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

"Hedef olursunuz" tehdidi sonrası iki ülkeye saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti