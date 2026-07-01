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Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki adalet alanındaki iş birliğini ve ortak projeleri ele aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi.

Bakan Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini ifade ederek, iki ülke arasında karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında adalet alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alındığı görüşmede, son yıllarda bakanlıklar arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler ve ortak eylem mekanizmalarının ilişkilerin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Aynı zamanda hukuki yardım, cezaevi ve denetimli serbestlik sistemleri, dijital çözümlerin uygulanması, deneyim paylaşımı ve personel eğitimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde uygulanan ortak projeler ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının hukuk alanındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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