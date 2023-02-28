Adalet Bakanı Bozdağ: "Soruşturmaların ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacak" Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: "Tarihi rekorlar kırmış olacağız, binaların yapılması ve insanların barınması anlamında" Adalet Bakanı Bekir Bozadağ ve Hazine ve Maliye...

Adalet Bakanı Bozdağ: "Soruşturmaların ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati :

"Tarihi rekorlar kırmış olacağız, binaların yapılması ve insanların barınması anlamında"

ADIYAMAN - Adalet Bakanı Bekir Bozadağ ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Soruşturmaların ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise, "Tarihi rekorlar kırmış olacağız, binaların yapılması ve insanların barınması anlamında" dedi.