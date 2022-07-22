Kars haberi | Adalet Bakanı Bozdağ, Kars Açık Cezaevi Et Entegre Tesisi'nin açılışına katıldı Kars haberi: Kars Açık Cezaevi Et Entegre Tesisi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tesise gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tesiste incelemede bulunması KARS - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış törenine iştirak etti. Kars Açık Cezaevi Et Entegre Tesisi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tesise gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tesiste incelemede bulunması KARS - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış törenine iştirak etti. (4) AA / Ahmet Alican Koç - Politika Bekir Bozdağ Kars Politika Güncel Haberler

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