- Adalet Bakanı Bozdağ: "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları anayasamız ve kanunlarımız çerçevesindedir"

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları anayasamız ve kanunlarımız çerçevesindedir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki infaz koruma memurları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Türkiye infaz sistemi bakımından Dünya'ya örnek olan bir infaz sistemine sahiptir. Ülkemize dönük inceleme yapanlar, cezaevlerimizi gelip inceleyenler ve Türkiye'deki uygulamaları gören yurtdışından gelen temsilcilerin her defasında gördükleri ile Türkiye'yi takdir ettiklerinin yakından bizzat şahidiyiz. Her şeyin daha iyi olması ve demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesi bizim en büyük arzumuzdur. Cezaevlerindeki infaz uygulamaları anayasamız ve kanunlarımız çerçevesindedir. Anayasaya ve hukuka uygun biçimde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu durumdan herhangi birinin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemini biz uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Cezaevlerinde yatan hükümlü ve tutuklular her birisinin can emniyetinden, sıhhatinden ve cezaevlerindeki hayatlarını idare ettirmesinden birinci derecede devletimiz sorumludur. Devletimizin bu sorumluluğunu uygulamada hayata geçirmesinden cezaevi yönetimi ve cezaevinde çalışan infaz ve koruma memurlarımız sorumludur. Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin, ailelerinin bir emaneti olduğunu bilen bir bilinçle görevimizi yaptığımızı biliyorum. Bütün bunlara rağmen kamuoyunda, ceza ve tutuklu evlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızı, cezaevi müdürlerimizi ve bundan sorumlu olanları her gün iftiralarla karalayan pek çok haberi de okuyoruz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımız ve yönetimlerinin iftiralarla karalamasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"PKK, FETÖ, DHKPC terör örgütlerine destek verenler tarafından çok ciddi yalan haberler üretiliyor"

Hükümet olarak cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye göz yummadıklarını belirten Bozdağ, "Kamuoyunda ne kadar haber çıkıyorsa bu haberlerin hepsini takip eden bir ekip kurduk. Şu ana kadar yapılan incelemeler, ortaya atılan iddiaların uydurma olduğunu ortaya çıkarmış durumda. İddiaların nerdeyse yüzde yüzü asılsız çıktı. Bu iftiraları yapanlar yalan haberleri atanlar özür dilemedi. Özellikle PKK, FETÖ, DHKPC terör örgütlerine destek verenler tarafından çok ciddi yalan haberler üretiliyor. İftira kampanyalarına karşı bizim kalkanımız şeffaflıktır, açıklıktır ve netliktir. Cezaevinde işkence ve kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadık. Türkiye'nin uluslararası alanda suçlanmasına da asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.