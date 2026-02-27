Haberler

Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de davul ve zurnalarla karşılandı. Bakan Gürlek, burada yaptığı konuşmada halkıyla birlik mesajı verdi ve Nevşehir'in sorunları için çalışacaklarını belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de davul ve zurnalarla karşılandı. Bakan Gürlek, "Bugün beni bağrınıza bastınız. Ben buraya bir Adalet Bakanı olarak değil, bu topraklarda doğmuş bir kardeşiniz olarak geldim" dedi.

Adalet Bakanı olarak göreve getirilen Akın Gürlek, çeşitli ziyaretler için memleketi Nevşehir'e geldi. Gürlek, Acıgöl ilçesinde halk tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Dualar eşliğinde Bakan Gürlek için kurban kesildi. Bakan Gürlek, "Değerli hemşehrilerim. Bugün beni bağrınıza bastınız. Ben buraya bir Adalet Bakanı olarak değil, bu topraklarda doğmuş bir kardeşiniz olarak geldim. Nevşehir insanı her zaman yiğittir. Vatanını, milletini sever. Zorlu günde devletinin yanında olmuştur. İnşallah biz de bir olup birlik olacağız. Nevşehir'in sorunları için el ele çalışacağız. Bugün inşallah Nevşehir programında hemşehrilerimizle buluşacağız. Nevşehir'in sorunlarını biliyoruz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olun" diye konuştu. Bakan Gürlek ve beraberindekiler, daha sonra cuma namazı için Köybaşı Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
