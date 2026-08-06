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Adalet Bakanı Gürlek, Şehit Özel Harekat Başkanı Oktay'ın Ailesiyle Görüştü

Adalet Bakanı Gürlek, Şehit Özel Harekat Başkanı Oktay'ın Ailesiyle Görüştü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında hayatını kaybeden dönemin Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi. Görüşmede, Oktay ailesinin talepleri ve süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2009'da ölü bulunan dönemin Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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