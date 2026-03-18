Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında adliyede yürütülen çalışmalar ve yeni projeler incelendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tuncay, adliye bünyesinde faaliyete alınan Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nu gezdi. Adliye binasında yürütülen güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Tuncay, tamamlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Plaket takdim edildi

Ziyaret programında devam eden projelerin güncel durumu da değerlendirildi. Programın sonunda günün anısına İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan tarafından Bakan Yardımcısı Tuncay'a plaket takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı