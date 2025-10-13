Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüsü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"TASALANMA YİĞİDİM, ZAMAN BİZDEN YANADIR"

Konuşmasında "Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz" diyen Bakan Bak, "Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerine yer verdi.