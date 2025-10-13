Haberler

Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki toplu açılış törenine katıldığı programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması dikkat çekti. Bakan Bak, "Gazze'nin sesini dünyaya duyuran lider Recep Tayyip Erdoğan, seninle gurur duyuyoruz. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır" sözleriyle Erdoğan'a destek mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüsü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"TASALANMA YİĞİDİM, ZAMAN BİZDEN YANADIR"

Konuşmasında "Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz" diyen Bakan Bak, "Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.