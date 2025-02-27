Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakmasını tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte DEM Partili heyet, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı.

ÖCALAN'DAN YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Açıklama öncesinde İmralı'da çekilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyetinin yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.