Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

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DEM Partili heyet, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı bildiriyi okumadan önce İmralı görüşmesinden fotoğrafı ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Fotoğrafta Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyeti yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakmasını tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte DEM Partili heyet, üçüncü kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan'ın avukatları Faik Özgür Erol ile Tunceli Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı.

Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

ÖCALAN'DAN YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Açıklama öncesinde İmralı'da çekilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin İmralı heyetinin yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.

Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıŞıvanştayger:

şehitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun. kim bilir ne vaadedildi bunlara

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Haber YorumlarıÖmer D:

Hari buyrun cenaze namazına

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Fotoğrafa takılmayın ülkeye barış gelecek mi onu konuşalım.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

HAYIRLI OLSUN YENİ MİLLETVEKİLİNİZ AKKKEEPEEKKK

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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Terörist ile müzakere değil mücadele edilir. İsrail terörist olarak gördüğü tüm unsurları yok ediyor.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu da aynen Abdullah Bahçeli gibi olmuş, bir ayağı çukurda!..Ölüm de olmasa bu insanoğlunun azgınlığı hiç dizginlenmezdi. İyki ölüm var!.. O zaman, bu çağrı "Vatan sağ olsun!.." diyenlere gelsin! Bakalım onlar buna ne diyecek!.. Söz onların, bize söz düşmez!

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Haber YorumlarıYücel Kumak:

İğrenç katil ve iş birlikçileri yatacak yeriniz yok , Türk milleti uyumaya devam etsin

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

akp ve mhp ye teşekkür ederiz

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

yazıklar olsun bu iti Tv lere çıkarıp kahraman yapanlara yazıklar olsun…

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Haber YorumlarıOğuzhan Çalışkan:

p1c apo sayın olmuş

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