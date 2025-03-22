Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan'a konuşan Gül, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

"ÇALKANTI İÇİNDE KALMAK BİZİ İLERİYE GÖTÜRMEZ"

Gül'ün ifadeleri şu şekilde:

"Son günlerde evimizin içinde maalesef bir türbülans baş gösterdi. Daha bir sonraki seçimlere 3 seneye yakın zaman varken, bazı sorunlar siyasi diyalogla ve formüllerle çözülebilecekken böyle bir çalkantı içinde kalmak bizi ileriye götürmez.

"EKREM İMAMOĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILAMAMALI"

Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı.

"BENZER SIKINTILAR YAŞAMA YÜKSÜMÜZ YOK"

Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Buna zemin hazırlayacak girişimlere de hiç gerek yoktu. Bu tür çalkantılar, Türkiye'de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder."