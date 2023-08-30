Abdullah Gül, 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı

Sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha önceki kutlama mesajları gibi bu paylaşımını da yoruma kapattı. Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde milli bayramlarda hasta olması münasebetiyle törenlere katılmayan Gül, o dönem sık sık haberlere konu oluyordu.

Cumhurbaşkanlığı dönemimde milli bayramlarda sık sık rahatsızlanan ve törenlere katılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Gül'ün daha önceki kutlamaları gibi bu paylaşımını da yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün o paylaşımı;