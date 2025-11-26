Haberler

ABD Yetkilileri Ukrayna Barış Planı İçin Moskova'ya Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve diğer üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki hafta Moskova'ya gelerek Ukrayna barış planını görüşeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer üst düzey ABD'li yetkililerinin Ukrayna barış planını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Moskova'ya geleceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasında Ukrayna'da barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, "(ABD'nin Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un önümüzdeki hafta Moskova'ya geleceği konusunda ön anlaşmaya varıldığını söyleyebilirim" dedi. Uşakov, Witkoff'un yanı sıra ABD yönetiminden bazı üst düzey isimlerin de Moskova'ya geleceğini aktardı. Uşakov ayrıca, Kremlin Sarayı'nın üst düzey yetkilileri ile ABD'li yetkililer arasındaki telefon görüşmesinin sızdırılmasının, Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin "görüşmeleri engelleme girişimi "olduğunu söyledi. Görüşmenin neden sızdırılmış olabileceği sorulan Uşakov, "Muhtemelen engellemek için. Bunun ilişkileri iyileştirmek için yapılmış olması pek ihtimal değil" dedi.

Ne olmuştu?

Bloomberg News'in haberine göre Witkoff, 14 Ekim'de Uşakov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna için bir ateşkes planı üzerinde birlikte çalışmaları gerektiğini ve Putin'in bunu Trump ile görüşmesi gerektiğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.