ABD Yetkilileri Ukrayna Barış Planı İçin Moskova'ya Geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer üst düzey ABD'li yetkililerinin Ukrayna barış planını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Moskova'ya geleceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasında Ukrayna'da barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, "(ABD'nin Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un önümüzdeki hafta Moskova'ya geleceği konusunda ön anlaşmaya varıldığını söyleyebilirim" dedi. Uşakov, Witkoff'un yanı sıra ABD yönetiminden bazı üst düzey isimlerin de Moskova'ya geleceğini aktardı. Uşakov ayrıca, Kremlin Sarayı'nın üst düzey yetkilileri ile ABD'li yetkililer arasındaki telefon görüşmesinin sızdırılmasının, Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin "görüşmeleri engelleme girişimi "olduğunu söyledi. Görüşmenin neden sızdırılmış olabileceği sorulan Uşakov, "Muhtemelen engellemek için. Bunun ilişkileri iyileştirmek için yapılmış olması pek ihtimal değil" dedi.

Ne olmuştu?

Bloomberg News'in haberine göre Witkoff, 14 Ekim'de Uşakov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna için bir ateşkes planı üzerinde birlikte çalışmaları gerektiğini ve Putin'in bunu Trump ile görüşmesi gerektiğini söylemişti. - MOSKOVA