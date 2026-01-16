ABD-Meksika'dan güvenlik iş birliğine ilişkin ortak bildiri

ABD ve Meksika tarafından yayınlanan Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi'nde iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına yönelik ortak mücadele vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca ABD-Meksika Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Geçici Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un telefon görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Venezuela Dışişleri Bakanı Juan Ramn de la Fuente'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını ele aldığı kaydedildi. Egemenliğe karşılıklı saygıya temelinde ABD-Meksika ortaklığının öneminin bir kez daha ifade edildiği bildiride ortak tehditlerle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi. İki liderin, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeye rağmen ciddi güvenlik sorunlarının sürdüğü konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

İkili Güvenlik Uygulama Grubu, 23 Ocak'ta toplanacak

Rubio ve Fuente'nin, İkili Güvenlik Uygulama Grubu'nun bir sonraki toplantısını 23 Ocak'ta gerçekleştireceği hatırlatılan bildiride, bu mekanizmanın kartellerle mücadele, fentanil ve silahların ortak sınırdan yasa dışı geçişinin engellenmesi konusunda somut adımlar atması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bilgi paylaşımını artırmaya yönelik ikili girişimlerin sürdürülmesi ve sınır ötesi güvenlik projelerinin yakından takip edilmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Şubat ayında Washington'da üst düzey toplantı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile mevkidaşı la Fuente'nin, ikili güvenlik iş birliğinde "yeni dönemin" başlatılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla Şubat ayında Washington DC'de bir Güvenlik Bakanları Toplantısı düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bu üst düzey toplantının, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi, mevcut eksikliklerin tespit edilmesi ve geleceğe yönelik net beklentilerin ortaya konulması açısından kritik bir fırsat olacağı belirtildi. - WASHINGTON