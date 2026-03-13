ABD, İran'a yönelik saldırılara destek için 160'tan fazla yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ikinci haftasında 160'tan fazla askeri yakıt ikmal uçağını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Avrupa Komutanlığı (EUCOM) bölgelerinde konuşlandırdı.

AA muhabirinin açık kaynak verilerinden derlediği bilgilere göre, 17 adet KC-46A "Pegasus" ve 62 adet KC-135 "Stratotanker" uçağı, operasyon bölgesine yakın CENTCOM kontrolündeki havaalanları ile İngiltere ve ABD'nin ortak üssü Diego Garcia Üssü'nde konuşlandırıldı. Bunların, 40'tan fazlasının da İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca yaklaşık 36 adet KC-135 ve 1 adet KC-46A uçağının Güney Avrupa ve Akdeniz'deki üslere konuşlandırıldığı görüldü. Bu uçakların, büyük olasılıkla İngiltere'den gelen uçaklara yakıt ikmali yapacağı düşünülüyor.

İngiltere'nin üslerini ABD kullanımına açmasının ardından çok sayıda ABD bombardıman uçağı, İran'a yönelik saldırılar için İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nü kullanmaya başladı.

15 adet KC-46A ve 33 adet KC-135 ikmal uçağı, İngiltere'de, Portekiz'deki Lajes Hava Üssü'nde ve Kuzey Avrupa'daki üslerde konuşlandırıldı.

Verilere göre, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a saldırılarının ikinci haftasında 160'tan fazla askeri yakıt ikmal uçağını CENTCOM ve EUCOM bölgelerinde konuşlandırdığı görüldü.

ABD Hava Kuvvetlerinin Aralık 2025 itibarıyla 396 adet KC-135 ve 100 adet KC-46A yakıt ikmal uçağıyla dünyanın en büyük yakıt ikmal filosuna sahip olduğu ve filonun yüzde 75'inin son dört hafta içinde uçtuğu görülüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.