ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz Görevden Alındı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alındığı iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alındığı iddia edildi. Adı açıklanmayan dört kaynağa dayandırılan haberlerde, geçtiğimiz mart ayında İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının mesajlaşma grubu aracılığıyla yanlışlıkla bir gazeteciye sızdırılması skandalı sonrası tüm sorumluluğu üstüne alan Waltz'ın görevden alındığı öne sürüldü.

Waltz'ın görevden alınmasında sadece Husilere'e yönelik saldırı planın sızdırılmasının etkili olmadığı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a kıyasla savaşa daha istekli olması ve ulusal güvenlik danışmanının temel rolü olan kurumlar arası politika koordinasyonunu etkili şekilde sağlayamamasının da etkili olduğu iddia edildi. Kaynaklardan biri, "Waltz döneminde sistem düzgün işlemiyor" dedi.

Waltz'ın görevden alınması Trump'ın geçtiğimiz ocak ayında göreve başlamasından bu yana kabinesindeki ilk büyük revizyon olacak. Waltz'ın yardımcısı, Asya uzmanı ve Trump'ın ilk döneminde Kuzey Kore odaklı Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Alex Wong'un da görevini bıraktığı iddia edildi. Waltz'in yerine kimin geçeceği henüz bilinmezken, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff öne çıkan isimler arasında yer alıyor. - WASHINGTON