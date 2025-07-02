ABD, Ukrayna'ya Silah Sevkiyatını Durdurdu

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Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin Ukrayna'ya bazı silah sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı. Kararın, askeri stokların azalması endişesiyle alındığı ifade edildi. Ayrıca, tedarik durdurulan silahlar arasında hava savunma füzeleri ve hassas mühimmat bulunuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin Ukrayna'ya bazı silah sevkiyatlarını durdurduğunu belirtti. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, söz konusu kararın "ABD'nin askeri stoklarının çok azaldığı" endişesiyle alındığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Kelly, Rusya'nın saldırıları sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik bazı silah sevkiyatlarının durdurulduğunu ifade etti. Kelly, ABD Savunma Bakanlığı'nın diğer ülkelere sağlanan askeri destek ve yardımları incelediğini, kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ise Savunma Bakanlığı'nın "Ukrayna'ya askeri yardımın sürdürülmesi için Başkan Donald Trump'a sağlam seçenekler sunmaya devam ettiğini" söyledi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, CBS News kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını durdurma kararının ABD'nin askeri stoklarının çok azalması endişesiyle alındığını ifade etti.

Reuters haber ajansına göre tedariki durdurulan silahlar arasında hava savunma füzeleri ve hassas mühimmatların da olduğu düşünülüyor.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı

Washington yönetimi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından bu yana onlarca milyar dolarlık askeri yardım gönderdi. Bu durum, Trump yönetimindeki bazı isimlerin "ABD'nin askeri stoklarının çok düşük" olduğu yönündeki endişelerini dile getirmesine yol açtı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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