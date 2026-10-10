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ABD, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de savaşı bitirmek için 6 saat görüştü

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Reuters'a göre ABD, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler, savaşı bitirmek için ortak öneri üzerinde anlaşmak amacıyla Miami'de 6 saat görüştü. Kaynak, hedefin önümüzdeki haftalarda öneriyi Rusya'ya sunup kış gelmeden ilerleme sağlamak olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, ABD, Ukrayna ve Avrupalı müzakerecilerin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir öneri üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla Miami'de 6 saat süren görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Reuters haber ajansının görüşmelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortak bir öneri üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla Cuma günü Miami'de 6 saat süren görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu kaynak, amacın önümüzdeki haftalarda bir öneri üzerinde anlaşmaya varmak ve bunu Rusya'ya sunarak kış gelmeden önce bir ilerleme sağlamak olduğunu söyledi. Kaynak, ABD ve Avrupa'dan güvenlik garantilerini içeren Ukrayna için savaş sonrası paket de dahil olmak üzere uzun bir konu listesinin ele alındığını belirtti. Görüşmelerde ayrıca Ukrayna için savaş sonrası ekonomik plan ve Kiev'in Avrupa Birliği'ne katılım yolu da masaya yatırılırken, heyetlerin ayrıca "toprak konusunda bazı fikirleri" ve Avrupa-Rusya güvenlik mimarisi üzerinde de görüştüğü iddia edildi. Görüşmelere ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in yanı sıra Ukrayna heyetleri ve Avrupa ile NATO temsilcileri katıldı.

Miami'deki görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla küresel pazarlara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini açıkladığı gün gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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