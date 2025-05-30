ABD, Ukrayna'nın NATO Üyeliğinin Mümkün Olmadığını Açıkladı

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine yönelik " Rusya'nın kaygısı gayet yerinde" ifadelerini kullandı. Kellogg ayrıca, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin söz konusu olmadığını söyledik" dedi.

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD merkezli basın kuruluşu ABC'nin sorularını yanıtladı. ABD basınında yer alan haberlerde Rusya'nın NATO'nun Ukrayna ve diğer eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerini kapsayacak şekilde doğuya doğru ilerlemesinin durdurması yönünde yazılı garanti istediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kellogg, "Kaygıları gayet yerinde" dedi. Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik konuşan Kellogg, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin söz konusu olmadığını söyledik. Bunu dile getiren tek ülke de biz değiliz, NATO içerisinden buna karşı çıkacak 4 ülke daha sayabilirim. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği için 32 ülkenin 32'sinin de onayı gerekecek. Rusya kesinlikle bu durumu gündeme getirecektir" dedi. Kellogg, Rusya için "Sadece Ukrayna'dan değil, Gürcistan ve Moldova'dan da bahsediyorlar" ifadelerini kullanırken, NATO'nun genişlemesine ilişkin ABD görüşlerinin Trump'ın kararlarıyla belirlendiğini aktardı.

"Haftaya İstanbul'da oturup bu konuyu konuşacağız"

ABD Özel Ukrayna Temsilcisi gelecek hafta Pazartesi, Rusya tarafından İstanbul'da gerçekleşmesi önerilen barış görüşmelerinde Rusya ve Ukrayna tarafından hazırlanan iki önerinin tek bir belgede birleştirilmesinin amaçlandığını aktardı. Kellogg aynı zamanda Almanya, Fransa ve İngiltere'den ulusal güvenlik danışmanlarının da ABD ile memoranduma ilişkin görüşmelerde bulunacağını söyledi.

"Trump, Putin'de bir seviye mantıksızlık gördüğünü söyledi"

Kellogg, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'de "bir miktar mantıksızlık gördüğünü" ve ABD Başkanının kendisine sinirlendiğini aktardı. ABD Ukrayna Özel Temsilcisi, Ukrayna'daki savaştaki ölü ve yaralıların tahmini toplam sayılarının 1.2 milyon olduğunu dile getirirken "Bu korkunç bir sayı. Bu, endüstriyel ölçekte bir savaş" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya'yı Ukrayna'nın şehirlerine sebepsiz yere saldırdığını söyleyerek ağır bir dille kınamış ve Ukrayna'nın da görüşmelere katılması gerektiğini ifade etmişti. - WASHINGTON