Haberler

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Doğumla Vatandaşlık Kararı

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Doğumla Vatandaşlık Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, doğum yoluyla vatandaşlık hakkının engellenemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, Trump yönetiminin başkanlık emrinin geçersiz olduğunu belirtti.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, doğum yoluyla vatandaşlığın engellenemeyeceğine hükmetti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını engellemeyeceğine karar verdi. Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.