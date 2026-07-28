ABD-Fransa BM'de gerildi: Büyükelçi salonu terk etti

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dan Negrea, Fransa'nın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk'un yeniden seçilmesini eleştiren paylaşımına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinde Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont konuştuğu sırada salonu terk etti.

ABD ile Fransa arasında hafta sonu sosyal medyada yaşanan gerginlik, BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dan Negrea, Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont'un Ukrayna konulu toplantıda yaptığı konuşma sırasında salonu terk etti. Dan Negrea, daha sonra konuşması sırasında Fransa'yı sert bir dille eleştirdi. Fransa'yı "ahlaki konuda ders vermekle" eleştiren Negrea, ABD heyetinin Fransız temsilcinin konuşması sırasında salondan ayrıldığını, "küçümseyici ve saygısız" söylemlerinden vazgeçene kadar da ayrılmaya devam edeceğini belirtti. Negrea, "Bugün onlara, dünyanın özgürlük meşalesi olmaya devam eden ülkenin ABD olduğunu hatırlatıyorum. Bu nedenle küçümseyici ve saygısız söylemlerinden vazgeçip, bu konseydeki konumlarına yakışır şekilde davranana kadar siyasallaştırılmış saçmalıklarını dinleme ayrıcalığını onlara tanımayacağız" dedi. Negrea, Fransa'yı "samimiyetsiz olmakla ve gösteriş yapmakla" suçladı.

Fransa'nın BM Büyükelçisi Jerome Bonnafont ise, konsey toplantısının sonunda söz alarak, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olan Fransa'nın ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldığını belirtti. Bonnafont, "Birleşmiş Milletler, uluslararası barış ve güvenlik, insan hakları ve kalkınmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Tüm bunlar, Fransa'nın Birleşmiş Milletler içinde bu kurumu, bağımsızlığını, tüzüğe uygun hareket etme yeteneğini ve insan haklarına ve barışa hizmet etme kabiliyetini korumak için yürüttüğü çalışmaların ruhunu oluşturmaktadır" dedi.

Hafta sonu yaşanan gerginlik

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda cuma günü Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik açık sözlü eleştirileriyle tanınan ve ABD göçmen gözaltı merkezlerindeki ölümlerin soruşturulmasını da talep eden BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Volker Turk'un görev süresinin uzatılmasına ilişkin oylama yapılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerilen tasarı, 144 devletin lehte, 10 devletin aleyhte ve 13 devletin çekimser oyuyla kabul edilmişti. Turk'un görev süresinin uzatılmasına ABD, Rusya, Kuzey Kore ve diğer 7 ülkeyle birlikte karşı çıkmıştı. Fransa, ABD'yi Rusya, Kuzey Kore ve diğer 7 ülkeyle birlikte öneriye karşı çıktığı için eleştirmişti.

Fransız Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD eskiden insan haklarının sembolüydü. Artık değil. Bugün Kuzey Kore, Nikaragua, Mali ve Rusya ile birlikte izole edilmiş durumda ve dünya artık onu dinlemiyor" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Fransız büyükelçiliğine cevap olarak yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın en kötü insan hakları ihlalcilerinden bazılarını kollamak için yaptığı utanç verici oylamayı bu şekilde geçiştirmesi hayal kırıklığına yol açıyor, ancak şaşırtıcı değil. Fransa, ABD, İngiltere ve İsrail gibi özgür ve egemen demokrasilere ders verirken, dünyanın en kötü zalimleriyle samimi ilişkiler kuran birine oy verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı