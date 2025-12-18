ABD Temsilciler Meclisi üyesinden ilginç cevap: En büyük tehdit Donald Trump

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Wasserman-Schultz, NewsNation kanalında yayınlanan On Balance programında sunucunun "Şu anda Amerika için daha büyük tehdit hangisi: İslamofobi mi yoksa cihat mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Sunucunun İslam'ı ve cihadı tehdit olarak tartıştırmaya çalıştığı anda, Wasserman-Schultz soruyu ters köşe yaparak, "En büyük tehdit Donald Trump" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Wasserman-Schultz, NewsNation kanalında yayınlanan On Balance programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Program sunucusu Leland Vittert, "Şu anda Amerika için daha büyük tehdit hangisi: İslamofobi mi yoksa cihat mı?" sorusunu yönelterek izleyicilerde tek bir tehdit algısı oluşturmayı amaçladı.

WASSERMAN- SCHULTZ TERS KÖŞE YAPTI

Ancak Wasserman-Schultz, soruya direkt yanıt vermek yerine konuyu genişleterek Amerika'daki siyasi kutuplaşma ve ülke değerlerini bölen iç tehditler üzerine taşıdı. Temsilciler meclisi üyesi "Asıl tehlike Donald Trump'tır" sözleriyle dikkat çekti. Demokrat Temsilci "Asıl odaklanmamız gereken tehdit ABD Başkanı ve halkı bölen siyasi gündemdir" şeklinde cevap verdi.

Wasserman-Schultz bu cevabıyla tartışmayı yalnızca dini veya terör temelli bir tehdit ekseninden çıkarıp siyasi ve toplumsal boyuta taşıdı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Bu çarpıcı yorum, programın sosyal medyada geniş yankı bulmasına ve izleyiciler arasında tartışma yaratmasına neden oldu. Wasserman-Schultz'un beklenmedik cevabı, sunucunun sorusunun öngördüğü tartışma çerçevesini altüst etti.