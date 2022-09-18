- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: "Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk" ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk" dedi.

- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: "Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk"

ERİVAN - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk" dedi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine gerçekleştirdiği Ermenistan ziyaretinde temaslarına devam ediyor. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile yaptığı görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Pelosi, ABD'nin Ermenistan'ın dostu olduğunu ifade etti. Pelosi, "Ermenistan'da demokrasinin desteklenmesi, (Sözde) Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kararda ve Dağlık Karabağ sorununda ve diğer tüm konularda Ermenistan'ın yanında olduk. Geçtiğimiz yıl savaş koşullarında ve diğer zor koşullarda gerçekleşen adil ve özgür seçimlerde harika bir zafer elde ettiniz. ABD'den Ermenistan'a gelen bu delegasyon ABD halkının sevgisini, saygısını da beraberinde getirdi" dedi.

"Ermeniler sizi Ermenistan'ın güvenilir bir dostu olarak görüyor"

Paşinyan ise, ABD'nin Ermenistan demokrasisi için çaba gösterdiğini ifade ederek, "ABD'den Ermenistan'a yaptığınız bu ziyaretin eşi benzeri görülmemiştir ve bunu takdirle karşılıyoruz. Kişisel çabalarınız, (Sözde) Ermeni Soykırımı'nın ABD tarafından tanınmasına katkılarınız ve heyetinizin çabaları için kişisel olarak size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Bu gerçekle Ermeniler sizi Ermenistan'ın güvenilir bir dostu olarak görüyor. Aynı zamanda ABD'nin Ermeni demokrasisine verdiği desteğe de minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu bizim için de çok önemli. ABD'nin ülkemizdeki demokrasi atılımlarını destekleme arzusunu hissediyoruz. Görüldüğü gibi kolay bir yol olmamasına rağmen demokratik reformlar gündemine olan bağlılığımızı ifade etmek isterim. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik saldırganlığı konusunda ABD'nin net tutumunu takdir ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut durumun tartışıldığını biliyoruz ve bu durumun BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde kalması gerektiğini umuyoruz. Bu bizim duruşumuzdur ve bu konuda elbette verdikleri destek nedeniyle ABD'ye güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Pelosi ve beraberindeki heyetin temaslarını tamamlamasının ardından bu gece Ermenistan'dan ayrılması bekleniyor.