ABD'den Tayvan'a 11,1 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'a 11,1 milyar dolarlık silah satışına onay verildiği bildirilirken, silah satışlarının Tayvan'ın savunmasını modernleştirerek ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarını desteklediği belirtildi.

ABD ile Çin askeri baskısı altındaki Tayvan arasında dikkat çekici bir anlaşma yapıldı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Tayvan'a 11,1 milyar dolarlık silah satışına onay verildiği bildirildi. Bu, Çin'in baskısı altındaki ada için şimdiye kadarki en büyük ABD silah paketi oldu.

Pentagon açıklamasında, silah satışlarının Tayvan'ın savunmasını modernleştirerek ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarını desteklediği belirtildi.

"ABD, Tayvan'ın yeterli öz savunma kabiliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmaya devam etmektedir"

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, önerilen silah satışının Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS), obüsler, Javelin tanksavar füzeleri, Altius dolaşan mühimmat dronları ve diğer ekipmanlar için parçalar dahil olmak üzere 8 farklı unsuru kapsadığı bildirildi. Açıklamada, "ABD, Tayvan'ın yeterli öz savunma kabiliyetlerini sürdürmesine ve bölgesel barış ile istikrarın korunmasının temelini oluşturan güçlü caydırıcılığı hızla inşa etmesine, asimetrik savaş avantajlarından yararlanmasına yardımcı olmaya devam etmektedir" denildi.

Tayvan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Karen Kuo, ABD'ye satışlar için teşekkür etti. Karen Kuo, "Ülkemiz savunma reformlarını teşvik etmeye, toplumun tamamını kapsayan savunma direncini güçlendirmeye, kendimizi savunma kararlılığımızı göstermeye ve güç yoluyla barışı korumaya devam edecektir" dedi. - WASHINGTON