Trump'ın Avukatı Blanche Adalet Bakanı Oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın Adalet Bakanı olmasına onay verdi.

ABD Senatosunda Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen eski avukatı Todd Blanche için oylama yapıldı. Blanche, 49 "hayır" oyuna karşılık "50" evet oyu ile Senato'dan onay aldı. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski, tüm Demokratlarla birlikte Blanche'ın bakanlığına karşı çıktı. Oylamanın ardından Blanche, "Başkan Trump'ın bana duyduğu güven ve itimattan dolayı son derece onur duyuyorum" dedi.

Oylama, Nisan ayından beri geçici Adalet Bakanı olarak görev yapan Blanche konusunda Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Trump yönetimi arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa son verdi. Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Blache'ın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin yayınlanmasındaki tutumu ve Trump'ın 1.8 milyar dolarlık "silahlanma karşıtı" fonunun kurulmasındaki rolü konusunda endişelerini dile getirmişti.

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Pam Bondi'nin Nisan ayında Adalet Bakanlığı görevinden alınmasının ardından yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ı Bakan Vekili olarak atayan Trump, daha sonra Blanche'ı Adalet Bakanlığı görevine aday göstermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı