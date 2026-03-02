ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Bu savaşı biz başlatmadık"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bu savaşı biz başlatmadık. Ancak Başkan Trump yönetiminde bu savaşı biz bitiriyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'a yönelik gerçekleştirilen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İran rejiminin 47 yıl boyunca ABD'ye karşı "vahşi ve tek taraflı" bir savaş yürüttüğünü söyleyerek başlayan Savunma Bakanı Hegseth, "Bunu, insanlarımızın kanını dökerek, Beyrut'taki araba bombaları, gemilerimize yönelik roket saldırıları, büyükelçiliklerimizdeki cinayetler, Irak ve Afganistan'da yol kenarı bombaları yoluyla yaptılar" dedi.

"Bu savaşı biz başlatmadık"

Hegseth, "Bu savaşı biz başlatmadık. Ancak Başkan Trump yönetiminde bu savaşı biz bitiriyoruz. Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları tehdit ederseniz, hiç pişmanlık duymadan ve tereddüt etmeden sizi avlar ve öldürürüz" dedi.

Bugün İran'ın nükleer şantaj hedefleri için konvansiyonel bir kalkan oluşturmak amacıyla güçlü füzeler ve insansız hava araçları inşa ettiğini ve nükleer programı konusunda yalan söylediğini savunan Hegseth, "Geçtiğimiz yıl haziran ayında Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile nükleer programları enkaza çevrildi. Ardından onlara açıkça, 'Bu kadardı, şimdi anlaşma yapın' dedik. Kibirli bir şekilde reddettiler. 'Yeniden inşa ederseniz, bu kez çok daha ağır bir şekilde yine durdururuz' dedik" ifadelerini kullandı.

"Tahran müzakere etmiyordu"

Üst düzey ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İran ile nükleer müzakerelerde diplomasi için büyük fedakarlıklar ortaya koyduklarını söyleyen Hegseth, "Rejimin barışçıl ve makul bir anlaşma yapmak için her türlü fırsatı vardı. Ancak, Tahran müzakere etmiyordu" dedi.

İran'a yönelik operasyonun hedeflerini sıralayan Hegseth, "İran'ın saldırı amaçlı füzelerinin imha edilmesi, İran'ın füze üretim kapasitesinin imha edilmesi, donanmalarının ve diğer güvenlik altyapılarının imha edilmesi hedeflenmiştir ki böylece asla nükleer silaha sahip olamasınlar. Onları cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve pişmanlık duymaksızın vuruyoruz" dedi.

"Bu Irak savaşı değil, sonsuz bir savaş değil"

İran'a saldırıları eleştiren medya ve sol eğilimli siyasetçilere de cevap veren Hegseth, "Bu Irak savaşı değil. Bu sonsuz bir savaş değil. Ben ikisini de yaşadım. Bizim kuşağımız bunları biliyor ve Başkan da bunları biliyor" dedi.

Bir ABD askerinin daha öldüğü doğrulandı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, açıklamasında İran'ın misilleme saldırılarında bir ABD askerinin daha öldüğünü doğruladı. İran'a saldırılarda hayatını kaybeden dördüncü ABD personeline ilişkin açıklamasında Hegseth, "Savaş bir cehennemdir ve her zaman öyle olacaktır. Ulusumuz, şu ana kadar kaybettiğimiz dört Amerikalıyı ve yaralananları onurlandırmakta ve onlara minnettardır" dedi.

Operasyonun ne kadar süreceğine Trump karar verecek

Savunma Bakanı Hegseth, operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin soruya, "Başkan Trump, bunun ne kadar sürebileceği konusunda takdir yetkisine sahiptir. Dört hafta, iki hafta, altı hafta. Öne de çekebilir, ileriye de sarkabilir" cevabını verdi.

Hegseth, ABD askerlerinin İran topraklarına girmesi ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında ise, "Ne yapacağımızı ya da yapmayacağımızı tartışmayacağız" ifadelerini kullanarak, Pentagon'un geçmişte operasyonel bilgileri kamuoyuna açıklama uygulamasını da "akılsızlık" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Hegseth, operasyonun uzun bir savaşa dönüşmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine, "Ne yaptığımızı biliyoruz ve planlarımız var. Fakat bunun ne kadar sürebileceğini bir basın havuzunun önünde asla açıklamayız" ifadelerini kullandı.

ABD daha fazla kayıp bekliyor

Basın toplantısında söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin bir zaman çizelgesi paylaşarak, Başkan Trump'ın harekata 27 Şubat'ta onay verdiğini söyledi. ABD'nin hava üstünlüğü sağladığını ve bunun hem kuvvetlere koruma hem de İran üzerinde faaliyet imkanı sağladığını ifade eden Caine, hayatını kaybeden dört ABD askerine ek olarak "ilave kayıplar" beklediklerini de sözlerine ekledi. Caine, "Bu hızlı kuvvet yığınağı, müşterek kuvvetlerin ulusumuzun seçtiği zaman ve yerde uyum sağlama ve güç yansıtma kabiliyetini ortaya koydu" dedi.

Genelkurmay Başkanı Caine de bölgeye gönderilecek ilave birliklere ilişkin detaylara girmek istemediğini, zira bunun "düşmana ipucu vereceğini" söyledi. Caine, diğer yandan harekat sahasına "daha fazla taktik havacılık unsuru" sevk edileceğini duyurdu. Caine, "Toplam muharebe kapasitesi ve toplam muharebe gücü açısından olmak istediğimiz noktaya neredeyse gelmiş durumdayız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı