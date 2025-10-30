Haberler

ABD, Romanya'daki Asker Sayısını İkiye Düşürüyor

Güncelleme:
Romanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki asker sayısını azaltarak Romanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının bin 700'den bine düşeceğini açıkladı. Bu değişiklik, ABD'nin bölgedekiaskeri varlığını yeniden yapılandırma planlarının bir parçası olarak görülüyor.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin NATO'nun doğu kanadında konuşlu bazı birliklerini azaltmayı planladığı belirtilerek, " Romanya'daki Amerikan askerlerinin sayısı bin 700'den bine düşecek" denildi.

NATO'nun doğu kanadındaki Amerikan askerlerinin geleceği, ABD'nin bölgedeki stratejik önceliklerini yeniden belirlemesiyle gündeme geldi. Romanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin NATO'nun doğu kanadında konuşlu bazı birliklerini azaltmayı planladığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Romanya'daki Amerikan askerlerinin sayısı bin 700'den bine düşecek" denildi. Romanya Savunma Bakanlığı, kararın beklenen bir gelişme olduğunu ve ABD'nin "askeri varlığının yeniden yapılandırılmasının", Trump başkanlığındaki yeni önceliklerin bir sonucu olduğu belirtildi.

"ABD, dikkatini Hindistan-Pasifik bölgesine kaydırdı"

Romanya Savunma Bakanı Ionu Mosteanu, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth'in yakın zamanda Avrupalılara kendi savunmalarına daha fazla önem vermeleri gerektiğini ve ABD'nin dikkatini Hindistan-Pasifik bölgesine kaydırdığını ilettiğini açıkladı. Mosteanu, NATO'nun Avrupa'daki en büyük üssü olması planlanan Romanya'daki Mihai Koglniceanu hava üssündeki bir ABD tugayının çıkarılacağını ve yerine yenisinin gelmeyeceğini belirtti. Romanyalı bakan, tugayın Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Macaristan'da "unsurları" bulunduğunu söyledi, ancak ABD askerlerinin bu ülkelerden de çekilip çekilmeyeceği konusuna değinmedi.

"Avrupa'dan çekilme veya NATO ve Madde 5'e bağlılığın azalması anlamına gelmiyor"

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın "Avrupa'dan çekilme veya NATO ve Madde 5'e bağlılığın azalması" anlamına gelmediği bildirilirken, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise Varşova'daki ABD askerlerinin varlıklarının küçültülmesi ihtimali ile ilgili olarak "bilgi sahibi olmadıklarını" ifade etti.

"ABD'nin ittifaka bağlılığı sürüyor"

Bükreş açıklamasının ardından NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğü ve yapılan ayarlamaların olağan olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu düzenlemeye rağmen, Avrupa'daki ABD güçlerinin konuşlandırılması, son yıllarda olduğundan hala daha büyük ve 2022 öncesine kıyasla kıtada çok daha fazla Amerikan birliği bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
